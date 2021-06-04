Salih Özcan'lı Almanya finalde

Almanya U21 Takımı, Macaristan'ın Fehervar kentindeki MOL Arena Sosto Stadı'nda oynanan yarı final mücadelesini, 1. ve 8. dakikalarda Florian Wirtz'in attığı gollerle 2-1 kazandı. Hollanda'nın tek golünü ise 67. dakikada Perr Schuurs kaydetti.
Salih Özcan sakatlandı
Köln ile sözleşmesi sona eren ve Beşiktaş ile İskoç kulübü Rangers'ın transfer listesinde olduğu ileri sürülen Salih Özcan, Almanya'da ilk 11'de saha çıktı. Ancak genç orta saha 68. dakikada sakatlanarak yerini Vitaly Janelt'e bıraktı.
Ferdi Kadıoğlu 68 dakika süre aldı
Hollanda'da ise ilk 11'de forma giyen Fenerbahçeli orta saha Ferdi Kadıoğlu 68. dakikada kenara geldi ve yerine Kaj Sierhuis oyuna girdi.
Finalin adı Almanya-Portekiz
Almanya ile Portekiz 6 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadyumu'nda oynanacak finalde kupa mücadelesi verecek.
- 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde 3. kez finale çıkan Almanya, 2009 ve 2017'nin ardından kupayı bir kez daha kazanmak istiyor.
🇩🇪 Post-match celebrations 🥳#U21EURO pic.twitter.com/QFq9QEmkYq
🇩🇪 Post-match celebrations 🥳#U21EURO pic.twitter.com/QFq9QEmkYq— UEFA U21 EURO (@UEFAUnder21) June 3, 2021