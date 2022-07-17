Salih Uçan: "Çok ciddi oyuncular var ama ben de Salih Uçan'ım"

Avusturya kampında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan, kariyeri ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Herkes kalitemin farkında"

Sabah Spor'a konuşan 28 yaşındaki orta saha yeni sezon hakkında, "formayı kazanıp oyun planı ve gidişatında yer edinir, adımdan söz ettirirsem benden mutlusu olmaz. Beşiktaş'tayız çok ciddi oyuncular var ama ben de Salih Uçan'ım. 19 yaşında Fenerbahçe'de oynadım, üzerine Roma yaptım. Alanyaspor'a geldim ama tekrar Beşiktaş'a çıktım. Formayı aldıktan sonra kolay kolay geri vermem. Herkes kalitemin farkında, işlerin her zaman şanssız gideceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"12 senedir futbol oynuyorum"

Kariyeriyle ilgili de konuşan deneyimli orta saha, "futbol kariyerimin %60'ı bitti gibi. 12 senedir futbol oynuyorum. Bir 12 sene daha gider m? 'İnşallah' diyelim. Fiziksel olarak bir sıkıntım olmazsa uzun süre daha bu işi götürebileceğimi düşünüyorum" dedi.

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"4 gecede 3 kilo verdim"

Geçtiğimiz sezon yaşadığı şanssızlıkları anlatan Uçan, "Geçtiğimiz yıl kariyerimin en talihsiz sezonuydu. Alanya'da iyi performans gösterip, Beşiktaş gibi büyük bir takıma transfer olmuştum. Beklenti vardı. Ardından bir sürü şanssızlık yaşadım. Dizime darbe aldım 5 antrenman kaçırdım. Ağır bir hastalık geçirdim, çoğu kişi bilmiyor. 5 gün hastanede yattım. 4 gecede 3 kilo verdim. O hastalıktan sonra fiziksel açıdan inanılmaz düştüm. Antrenmanlarda boğulacak gibi oluyordum. Tam iyileşirken Kovid-19 geldi. Bu kadarı benim için inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

"Çok daha güçlü dönebilmek için gittim"

Başakşehir'e transferi hakkında ise, "Başakşehir'e transfer isteğim şöyle oldu; Beşiktaş'ta işler iyi gitmedi benim için. Canım sıkılıyor, mutsuzlaşıyordum. Sonra Önder hoca geldi ama tercih etmiyordu beni. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile konuştum "Ne yapalım?" diye, kararı bana bıraktı. Gönderilme gibi bir durum olmadı. Sonrasında beni Emre Belözoğlu aradı, onunla konuşunca daha fazla oynayabileceğim gibi gözüktü. Geriye çok daha güçlü dönebilmek için Başakşehir'e gittim. Yazın inanılmaz çalıştım. Geçen sezon bittikten sonra sadece 10 gün dinlendim. Kendimi detoks kampına aldım, beslenme düzenimi vs. değiştirdim. Ekstra bireysel antrenörümle birlikte de iki hafta kadar özel çalıştım. İyi yolda ilerlediğimi düşünüyorum" dedi.

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"Yabancı serbest olursa daha iyi olur"

Salih Uçan yabancı kuralı hakkında, "Bir oyuncu kaliteli olursa oynar ama hak ettiği süre verilmiyorsa Türk futbolcular daha çok üzülüyor. Türk oyunculara vurmak daha kolay! Bence 'ilk 11'de 2, 3, 4 Türk olsun, altyapıdan futbolcu oynatmak zorunlu olsun' gibi kurallar getirilmemeli. Yabancı serbest olursa futbolumuz için daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Kök söktürüyor ama durmak yok"

Avusturya kampında antrenmanların yoğun geçtiğini ifade eden başarılı orta saha, "Antrenmanlar çok şiddetli geçiyor. Benim de en çok istediğim bu. Kalitem ve yeteneğim yerinde, yapmam gereken tempomu daha çok artırmak. Antrenmanlar bitiyor hemen Jonathan hocanın yanına gidiyorum. Bakıyorum verilere, en çok koşanlardan çıkıyorum. Hocanın bu sistemi benim işime geliyor. Kök söktürüyor ama durmak yok. Valerien Ismael ile bir görüşmem oldu. Bana 'İyi gidiyorsun, sakın bu isteğini ve performansını kaybetme' dedi" şeklinde konuştu.

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