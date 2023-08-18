Salih Uçan'ın Çizme'den talibi var

İtalya’da bu sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Genoa, orta saha hattındaki boşluğu Salih Uçan ile kapatmak istiyor. Daha önce Serie A’da Roma ve Empoli gibi takımlarda boy gösteren Salih Uçan için nabız yoklayan İtalya ekibi, transferi bitirememesi halinde ocak ayında oyuncuyla temasa geçecek.