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Spor

Salih Uçan'ın Çizme'den talibi var

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan’ı kadrosuna katmak istiyor.

15:03 . 18/08/2023 Friday
DHA
Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 52 maçta 4 gol atıp 10 asist kaydetti.

Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla çıktığı 52 maçta 4 gol atıp 10 asist kaydetti.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan’ın talipleri artmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekiple sözleşmesi 31 Mayıs 2024’te sona erecek Salih Uçan için İtalya Serie A’nın yeni ekiplerinden Genoa devreye girdi.


İtalya’da bu sezon için iddialı bir takım kurmak isteyen Genoa, orta saha hattındaki boşluğu Salih Uçan ile kapatmak istiyor. Daha önce Serie A’da Roma ve Empoli gibi takımlarda boy gösteren Salih Uçan için nabız yoklayan İtalya ekibi, transferi bitirememesi halinde ocak ayında oyuncuyla temasa geçecek.


Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maçta görev yapan Salih Uçan; 3 gol, 8 asistlik performansıyla yeniden A Milli Takım'a seçilmişti. Tecrübeli futbolcu bu sezon da görev aldığı 5 maçta 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.






#Beşiktaş
#Salih Uçan
#Genoa
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