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Beşiktaş'ta Salih Uçan şoku

Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcu Salih Uçan’ın uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçanın sakatlığı ne? Giresunspor maçında forma giyebilecek mi?
Salih Uçan bu sezon Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber geldi.

28 yaşındaki futbolcunun sakatlandığı ve bu maçta forma giyemeyeceği bildirildi.

Salih Uçan ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk iç kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk iç adalesinde (adductor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Salih Uçan’ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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