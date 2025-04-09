Salzburg U19 - Trabzonspor U19 UEFA Gençlik Ligi yarı final maçının biletleri satışa çıktı

Açıklamada, "Bilet satışları kulübümüze ayrılan kontenjan bitene kadar ya da 16 Nisan 2025 23.59'a kadar devam edecektir. Toplu bilet satışı ve nakit ödemeyle elden bilet satışı kesinlikle gerçekleştirilmeyecektir. 10 yaş altındaki çocuklar için bilet alınmasına gerek yoktur. Bir taraftar, 10 bilet alma hakkına sahip olacaktır." ifadelerine yer verildi.