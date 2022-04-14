Sam Bannett: "Türkiye kariyerimin dönüş noktası"

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda kazandığı toplam 9 etap birinciliğiyle tarihin en başarılı isimleri arasında yer alan İrlandalı yıldız Sam Bennett, Türkiye’nin kariyeri için dönüm noktası olduğunu söyledi.

2017 yılında ilk kez katıldığı TUR’da kazandığı 4 etabın kariyerini değiştirdiğini dile getiren Bennett, “Giro’ya katılmıştım ve sonrasında yaşadığım sorunlar nedeniyle vücudumu toparlamam kolay olmamıştı. Sezon sonunda Türkiye’de kazandığım 4 etap birinciliğiyle özgüvenim yerine geldi, mental olarak yeniden kendimi buldum. Sonrasındaki sezonlarda da büyük turlarda etap zaferleriyle yoluma devam ettim. Türkiye gerçekten kariyerimin dönüm noktası oldu diyebilirim.” ifadelerini kullandı.

Andre Greipel’in turdaki 11 etap zaferini yakalayıp, yakalayamayacağı konusunda ise bu yıl için umutlu olmadığını söyleyen 31 yaşındaki İrlandalı pedal, “Belki bu yıl değil ama gelecek yıllarda olabilir. Yarışmadan bilemeyiz tabii ki. Oldukça zor gözüküyor ama bunun için gelecekte şansım olabilir.” dedi.

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"Yeniden burada olmak güzel"

“Yeniden burada olmak çok güzel. Yine iyi bir hava, dost canlısı insanlar ve güzel bir yarış var. Ne yazık ki şu andaki performansım etap kazanmama yetmedi ama umarım kalan bölümde etap alabilirim. Tabii ki benim için tur bitmedi ama fırsatların azaldığını söylemek lazım. Takımımla beraber gün, gün bakarak ilerleyeceğiz.”

“Bu sporda yer aldığım pozisyonlarda her zaman baskıyı üzerimde hissettim. Ama buraya gelirken asıl baskıyı kendi kendime yaptım diyebilirim. Daha önce 9 etap kazandığım bu yarışta yine kazanmam gerektiğini hissediyordum. Yarış başladığında kendi kendimi hayal kırıklığına uğrattığımı söyleyebilirim. Dış baskıdan çok kendi üzerinde kurduğum baskı bana yetti!”

"Harika bir hazırlık yarışı"

“Spil Dağı’nda 13 km’lik müthiş bir tırmanış vardı, sprinterler için de çok uygun etaplar mevcut. Daha önce benim de kazandığım Gelibolu’daki etap ise sprinter tırmanışçılara imkan sunuyor. Kısacası, tüm bisikletçiler için koşulması güzel bir tur oluyor. Farklı seviyedeki takımlar ve bisikletçiler için harika bir hazırlık yarışı olarak tanımlayabilirim. Organizasyon da çok güzel ve geri dönmek için yeterince sebep var.”

"Henüz istediğim noktada değilim"

“Yeniden en iyi performansıma ulaşmaya çalışıyorum. Bisiklet gerçekten zor bir spor ve geriye dönüşler kolay olmuyor. Yıllardım yaptığım onca antrenmanın sonucunda vücudumun yeniden o günleri hatırlayacağını umuyordum! Fakat hiç kolay olmadı, bunun için uzunca bir zaman gerekiyor. Hala istediğim noktada değilim ve bunun için en az bir aya daha ihtiyacım var. Umarım yeniden yarış kazandığım günlere geri dönebilirim. Bu tur sonrasında bir süre dinlenmeyi düşünüyorum. Sonrasında sıkı antrenmanlara devam edeceğim. Birkaç haftalık çalışmadan sonra tek günlük yarışlar ve Belçika Turu’na girmeyi planlıyorum. Sonrasında ise Fransa Turu’nda etaplar almak için mücadele edeceğim.”

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Bisikletinde nazar boncuğu var

“Nazar değmesin diye bana verilen bu boncuğu bisikletimden hiç çıkarmıyorum. Mekanikler bazen bisikletten çıkarmak istiyor hemen, ‘Sakın ona dokunmayın’ diyorum. O nazar boncuğu artık benim bisikletimin temel bir parçası oldu. Umarım bana şans getirir ve sakatlıklardan korur. Bunun için tahtaya vuruyorum.”

"Sürekli limitlerinizi zorlamanız gerekiyor"

“Her zaman söylediğim gibi, hangi alanda olursa olsun başarılı olmak için konfor alanınızdan çıkmanız ve kendinizden ödün vermeniz gerekiyor. Bisiklette de bu böyle. Eğer iyi bir bisikletçi olmak istiyorsanız, önce konfor alanınızı terk edip sürekli limitlerinizi zorlamanız gerekiyor.” (Murat Ağca)