Samandıra'da Jesus kanunları: Geç gelen ve kilo alan yandı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, Samandıra'da otoritesini sağladı. Portekizli çalıştırıcı idmanda koyduğu kurallarla dikkati çekti.

Takvim'in haberine göre; sabah 9'dan sonra idmana hiçbir futbolcusunun gelmesini istemeyen Jorge Jesus, o saatten sonra gelen oyunculara euro üzerinden belirli miktarda ceza kesiyor. Toplanan paralar da ay sonunda kulüpteki personele dağıtılıyor. Böylece hem oyuncular hem de kulüp personeli daha da motive oluyor.

Kilo alana da ceza

Tüm kulüplerde uyguladığı sistemi Fenerbahçe'ye de getiren Portekizli hoca, her fazla kiloya yine euro üzerinden ceza kesiyor. Toplanan para ile Samandıra çalışanlarına hediye alınıyor.

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Jesus, disiplinli çalışmanın mükafatını, Süper Lig ve Avrupa maçlarında elde ettiği sonuçlarla şimdilik almış gibi gözüküyor.

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