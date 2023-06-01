|
Spor

Samatta: Fener ağlama

Kiralık olarak Genk'te oynayan Fenerbahçeli futbolcu Samatta'nın, "Fener ağlama" dediği görüntü ortaya çıktı.

16:37 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samatta Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamıştı.

Samatta Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamamıştı.

Belçika ekibi Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta'nın bir taraftarla girdiği diyalog sosyal medyada gündem oldu.


Galatasaray taraftarı olduğunu düşünülen bir kişi, video çekerken Tanzanyalı futbolcudan "Fener ağlama" demesini istedi. Samatta'nın da bu isteği yerine getirmesi sarı-lacivertlilerin tepkisine neden oldu.


16 Ağustos 2022'de satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'den Genk'e kiralanan Samatta, Belçika ekibinin formasıyla bu sezon çıktığı 35 maçta 6 gol attı.






#Fenerbahçe
#Mbwana Samatta
#Galatasaray
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mevlüt Çavuşoğlu kimdir?