Samatta: Fener ağlama

Belçika ekibi Genk'te kiralık olarak forma giyen Mbwana Samatta'nın bir taraftarla girdiği diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray taraftarı olduğunu düşünülen bir kişi, video çekerken Tanzanyalı futbolcudan "Fener ağlama" demesini istedi. Samatta'nın da bu isteği yerine getirmesi sarı-lacivertlilerin tepkisine neden oldu.