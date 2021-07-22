İstenmeyen adam ilan edilmişti, Pereira oyuncusuna sahip çıktı

Geçen sezon Fenerbahçe’de gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaşatan Samatta ile birebir görüşmeler yapan teknik direktör Vitor Pereira, Tanzanyalı golcüyle yakından ilgileniyor.

Portekizli teknik adamın Samatta’ya, “Bu sezon kendini yeniden gösterme fırsatın olacak. Kariyerinde beyaz bir sayfa açacaksın. Senden bir çıkış bekliyorum. Senin kalitene güveniyorum” dediği öğrenildi.

Aston Villa'dan transfer edilen Samatta, geçen sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 30 maçta 6 gol atarak beklentilerin uzağında kalmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mbwana Samatta (@samagoal77)'in paylaştığı bir gönderi REKLAM