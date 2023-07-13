Samatta'nın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden Samatta, PAOK'a transfer oluyor. Sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Gelecek sezon ki alacakları karşılığında sözleşmesi feshedilen Tanzanyalı forvetin transferinde bonservis bedeli alınmayacak.