Samatta'nın sözleşmesi feshedildi

Geçtiğimiz sezon Genk'de kiralık olarak forma giydi.
Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden Samatta, PAOK'a transfer oluyor. Sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Gelecek sezon ki alacakları karşılığında sözleşmesi feshedilen Tanzanyalı forvetin transferinde bonservis bedeli alınmayacak.
Sarı-lacivertli kulübe 2020-21 sezonunda büyük beklentiler içinde 6 milyon euro bonservis ücretiyle Aston Villa'dan transfer olmuştu.
Bir türlü istenilen performansı veremeyen Tanzanyalı forvet, önce 2021-22 sezonunda Antwerp'e geçtiğimiz sezonda bir diğer Belçika ekiplerinden eski takımı Genk'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştı.
Fenerbahçe kariyerinde toplam 33 maça çıkıp 6 gol kaydetti ve büyük hayal kırıklığı yarattı.