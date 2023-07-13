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Spor

Samatta'nın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe forvet oyuncusu Mbwana Samatta ile yollar ayrıldı. Tanzanyalı forvet Yunan ekiplerinden PAOK ile sözleşme imzalamak için Yunanistan'a gidecek.

11:20 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Geçtiğimiz sezon Genk'de kiralık olarak forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Genk'de kiralık olarak forma giydi.

Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden Samatta, PAOK'a transfer oluyor. Sarı-lacivertlilerle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyordu. Gelecek sezon ki alacakları karşılığında sözleşmesi feshedilen Tanzanyalı forvetin transferinde bonservis bedeli alınmayacak.


Sarı-lacivertli kulübe 2020-21 sezonunda büyük beklentiler içinde 6 milyon euro bonservis ücretiyle Aston Villa'dan transfer olmuştu.


Bir türlü istenilen performansı veremeyen Tanzanyalı forvet, önce 2021-22 sezonunda Antwerp'e geçtiğimiz sezonda bir diğer Belçika ekiplerinden eski takımı Genk'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştı.


Fenerbahçe kariyerinde toplam 33 maça çıkıp 6 gol kaydetti ve büyük hayal kırıklığı yarattı.







#Fenerbahçe
#Mbwana Samatta
#Süper Lig
43 dakika önce
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