Samet Akaydın: "İsteğimi sordular Fenerbahçe dedim"

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan yeni transferi Samet Akaydın, Samandıra tesislerinde çıktığı ilk idmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Kötü mücadele etmem"

28 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe gibi büyük bir camiada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Her futbolcunun hayali böyle büyük bir camiada oynamaktır. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur" dedi.

İnatçı bir yapıya sahip olduğunu ve sahaya çıkınca savuşmaktan asla vazgeçmediğini söyleyen deneyimli stoper, "Bizim Türk oyuncular olarak isteyip yapamayacağım bir şey yok. Sahaya çıktığım zaman savaşmaktan vazgeçmeyen bir yapım var. Başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü mücadele vermem. Hiçbir zaman kötü mücadele vermedim. Kötü oynayabiliriz ama kötü mücadele etmem. Formamı sonuna kadar terletirim. Hocamızın üçlü savunmada o sisteme uyabileceğim için beni istediğini düşünüyorum. O oyuna katkı sağlayacağımı biliyorum. Hoca o özelliklerimi biliyor. Milli takımda da öyle oynadım. Üstesinden geleceğimi düşünüyorum" dedi.

REKLAM

Fenerbahçe, Samet Akaydin transferini resmi olarak duyurdu. https://t.co/QQ68LznQHj — SPOR (@yenisafakspor) January 11, 2023

"İsteğimi sordular Fenerbahçe dedim"

Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisini istemesinin transferde önemli olduğunu aktaran Samet, Fenerbahçe dışında birçok kulüpten teklifler aldığının altını çizerek, "Yurt dışından da teklifler vardı. Bana nereye gitmek istediğimi sordular. Ben de Fenerbahçe dedim. Laf olsun diye demedim. Hislerimle hareket eden biriyim. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandım. İnşallah olacağımıza inanıyorum. Tereddütsüz tercih ettim. Sahada forvet oyuncusuna ensesinde hissettirmeyi seviyorum. Onu döndürmemeyi seviyorum, boğuşmayı seviyorum. Mücadeleyi bırakmam. Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama özgüvenim gitmez. Hatanın üstüne giderim. Montella da sürekli söylerdi 'potansiyelin var, sınır koyma' derdi. Ben bunu prensip edindim, her zaman sınırlarımı aşmaya çalışıyorum" açıklamalarında bulundu.

REKLAM

Samet Akaydın: "Benim kırılma noktam Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor'a gelmesiydi" pic.twitter.com/nzbKOYpEq9 — SPOR (@yenisafakspor) November 14, 2022

"İlk şampiyonluğum olacak"

Samet Akaydın, yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşayacağına inandığını ifade ederek, Sarı-lacivertlilerde ilk hedefinin oynamak olduğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "İlk hedefim oynamak. Antrenmanlarda kendimi göstermek. Oynayıp bu formayı hiç bırakmak istemiyorum. Süper Lig'de ilk şampiyonluğum olacak. Bunu başarmayı çok istiyorum. İnşallah hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşırız. Elimden geleni yapacağım bunun için" şeklinde konuştu.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki: "Samet Akaydin Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un çok istediği transferdi." pic.twitter.com/yNIOgDkvef REKLAM January 11, 2023

Fenerbahçe'de 3 numarayı önemli oyuncuların giydiğini ve o yüzden bu numarayı istediğini vurgulayan Samet, "Kendime güveniyorum, savunmada güzel rekabet olacak. Çalışacağım, rekabetten kaçmadım yine kaçmayacağım. İnşallah kendimi gösteririm. Tanıştığım oyuncular vardı, İsmail, Altay, Arda. Güzel ortam var, aile ortamı hiç yabancılık çekmedim. İlk antrenmanım burada oynuyormuş gibiydi. Tanıştıklarıma soruyordum onlar da anlatıyordu. O zamanlar da bu görüşmeler vardı ve ben de istiyordum. Konuşmalar oluyordu. Taraftarlarımız sahada her zaman asla pes etmeyen, savaşan, formanın hakkını veren bir Samet görecekler. Bana güvenen kimsenin güvenini boşa çıkarmadım. Sabırsızlanıyorum. İnşallah güzel olur" ifadelerini kullandı.

SPOR Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

SPOR Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor