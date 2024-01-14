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Spor

Samet Akaydın Panathinaikos tarihine geçti

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan transfer edilen Samet Akaydın, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'un yolunu tuttu. Ayrıca milli oyuncu, bu transferle birlikte tarihe geçti.

Haber Merkezi
13:13 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 13:13 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Samet Akaydın
Samet Akaydın

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Bonucci ve Krunic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, aynı zamanda bazı isimleri de takımdan göndermeye çalışıyor.


Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Adana Demirspor'dan 3.7 milyon euro karşılığında transfer edilen Samet Akaydın, sarı-lacivertli forma altında istenilen başarıyı gösteremeyince, takımdan ayrılmak zorunda kaldı. EURO 2024 için daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek isteyen 29 yaşındaki oyuncunun yeni durağı Yunanistan oldu.


Samet Akaydın Panathinaikos tarihine geçti

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Milli futbolcu, Panathinaikos forması giyen ilk Türk futbolcu oldu.


#Fenerbahçe
#Samet Akaydın
#Panathinaikos
9 saat önce
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