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Spor

Samet Akaydın'a ceza çıkmadı

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın Trabzonspor maçında yaptığı hareketin ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.

16:58 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Samet Akaydın, Trezeguet'nin olduğu bölgeye doğru tükürmüştü.

Samet Akaydın, Trezeguet'nin olduğu bölgeye doğru tükürmüştü.

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın, Trabzonspor maçında rakip takım oyuncusu Trezeguet'ye doğru tükürdüğü görüntü nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Kurul, sarı-lacivertli oyuncuya herhangi bir ceza vermedi.


TFF'den açıklanan PFDK kararında, "Fenerbahçe sporcusu Samet Akaydın hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" denildi.


Öte yandan kurul, İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo’ya 2 maç ceza verdi.





#TFF
#PFDK
#Fenerbahçe
#Süper Lig
20 dakika önce
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