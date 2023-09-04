Şampiyon A Milli Voleybol takımına çoşkulu karşılama

Cansu Özbay:

Tarihimizde ilk kez takım sporu olarak Avrupa Şampiyonluğu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Türk kadınları olarak bayrağımızı yukarıya çıkardığımız için çok gururluyum. Sadece biz görünüyoruz ama bence bu uzun yıllardan sonra gelen sistemle olan bir şey. Desteği ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç, inşallah çok daha güzel kupalar kazanacağız beraber.