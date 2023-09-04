Şampiyon A Milli Voleybol takımına çoşkulu karşılama

Filenin Sultanları yurda döndü.
Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olan Filenin Sultanları, İstanbul'da coşkuyla karşılandı.
Organizasyonun düzenlendiği Belçika'nın başkenti Brüksel'den yola çıkıp İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçak, bir havacılık geleneği olan su tagı'yla karşılandı.
Filenin Sultanlarını havalimanı çıkışında coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, koç Daniele Sartelli ve kaptan Eda Erdem basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Ülke tarihinde bir ilki yaşadık. Çok mutluyuz. Bu ülkeye güzel şeyler yaşattıysak ne mutlu bize. Almadığımız bir kupa kaldı. İnşallah olimpiyatta şampiyon olacağız. Bizi yalnız bırakmayan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum"
"Bu ülkenin gururu olduk. Bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu başarı kolay olmadı. Kulüplerimizin, antrenörlerimizin ve bütün paydaşların büyük katkısı var. İnşallah bunun devamı gelecek. Bu takım olimpiyatlarda da büyük derece elde edecek. Bu gurur devam edecek"
"İlk geldiğim günden beri kendimi Türk halkına ne kadar yakın hissettiğimi söylüyordum. Nerede olursak olalım Türkiye'den biri gibi hissediyorum"
"Bizim için harika bir yaz oluyor. Takımımın yaptığı işten çok mutluyum. Bu ülkeyi gururlandırıp, sevindirdiğimiz için çok mutluyum. Umarım bu şekilde devam eder"
"Tarih yazan bir ekibin parçası olduğum için çok mutluyum. Çok inanmıştık ve başardık. Çok iyi bir ekibe sahibiz. Bunu sahaya yansıttığımızda neler olacağını gördük"
"Ülkeyi arkamızda birleştirdiğimizi görmek bize inanılmaz güç veriyor. Maç 2-2'ye gittiğinde İtalya maçı gibi bu maçı vermeyeceğimizi anladık"