Şampiyon hocalar boşta kaldı

İsmail Kartal'ın yeniden Fenerbahçe'de göreve gelmesiyle teknik direktörsüz takım kalmazken birçok tecrübeli isim ise kendilerine yer bulamadı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'in de bulunduğu tecrübeli isimler arasında Trabzonspor'a veda eden Abdullah Avcı da yer aldı. Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın, Alanyaspor deneyimi iyi sonuç vermeyen Ersun Yanal, Altay'dan sonra bir kulüp ile anlaşmayan Mustafa Denizli, Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu herhangi bir takımda görev alamadı.