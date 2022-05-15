Şampiyon İstanbul'da kazandı

2021-22 sezonu şampiyonluk kupasını dün evinde kaldıran Trabzonspor, bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Altay'ı konuk etti. Bordo-mavililer, küme düşmesi kesinleşen rakibini 2-1 yendi.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada kendi kalesine İbrahim Öztürk ve 84. dakikada penaltıdan Nwakaeme kaydetti.

İzmir temsilcisinin tek golü 70. dakikada Rodriguez'den geldi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 81'e yükseltti. Altay ise 34 puanda kaldı.

Olimpiyat Stadyumu'nda gövde gösterisi

Trabzonsporlu taraftarlar, Altay maçına büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma için saatler öncesinden yola çıkan bordo-mavili taraftarlar yolda konvoylar oluşturarak stada geldi.

REKLAM

Stadyuma doğru trafik yoğunlaşırken, araçlar stada ulaşabilmek için uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar yolun kenarına araçlarını bırakarak stada yürüyerek ulaştı.

Bordo-mavili taraftarlar, 74 bin 753 kapasiteli stadın tamamına yakınını doldurdu.

Kupasını İstanbul’da da kaldırdı

Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular, orta sahada bir araya geldi. Sahaya getirilen şampiyonluk kupası Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın ellerinde havaya kaldırılınca statta büyük bir coşku yaşandı.

Ardından futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk kupasıyla tribünleri gezdi. Taraftarlar da yaptıkları tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

REKLAM

🏆Şampiyon Trabzonspor kupasını İstanbul’da da kaldırdı. pic.twitter.com/mZs9tlVRMb — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 15, 2022

SPOR Alkışlar şampiyon takıma



