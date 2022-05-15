Spor Şampiyon İstanbulda kazandı
FUTBOL FUTBOL

Şampiyon İstanbul'da kazandı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Olimpiyat Stadyumu'nda 70 bini aşkın taraftarı önünde Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili futbolcular, karşılaşmanın ardından taraftarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyon İstanbulda kazandı
Bordo-mavili futbolcuların gol sevinci

2021-22 sezonu şampiyonluk kupasını dün evinde kaldıran Trabzonspor, bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Altay'ı konuk etti. Bordo-mavililer, küme düşmesi kesinleşen rakibini 2-1 yendi.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 19. dakikada kendi kalesine İbrahim Öztürk ve 84. dakikada penaltıdan Nwakaeme kaydetti.

İzmir temsilcisinin tek golü 70. dakikada Rodriguez'den geldi.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 81'e yükseltti. Altay ise 34 puanda kaldı.

Olimpiyat Stadyumu'nda gövde gösterisi

Trabzonsporlu taraftarlar, Altay maçına büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma için saatler öncesinden yola çıkan bordo-mavili taraftarlar yolda konvoylar oluşturarak stada geldi.

Stadyuma doğru trafik yoğunlaşırken, araçlar stada ulaşabilmek için uzun süre yolda kaldı. Bazı taraftarlar yolun kenarına araçlarını bırakarak stada yürüyerek ulaştı.

Bordo-mavili taraftarlar, 74 bin 753 kapasiteli stadın tamamına yakınını doldurdu.

Kupasını İstanbul’da da kaldırdı

Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşmanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluğu kutladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcular, orta sahada bir araya geldi. Sahaya getirilen şampiyonluk kupası Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın ellerinde havaya kaldırılınca statta büyük bir coşku yaşandı.

Ardından futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk kupasıyla tribünleri gezdi. Taraftarlar da yaptıkları tezahüratlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Alkışlar şampiyon takıma
SPOR
Alkışlar şampiyon takıma


Şampiyon İstanbulda kazandı

Şampiyon İstanbul'da kazandı

​Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda gövde gösterisi yaptı.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Başörtülü hakimden rahatsız olan CHPli Sağlar kendisiyle çelişti: Kadınların giyimine karışan sorunludur

Penaltıyı kullanmadı

Penaltıyı kullanmadı

​Uğurcan Çakır taraftarın isteğini geri çevirdi.

Kartal 9 kişiyle kazandı

Kartal 9 kişiyle kazandı

​İzmir'de gülen taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

​Yolcu otobüsünün deposundan üç göçmen çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması.

'​İstanbul içinde köy hayatı yaşıyorum'

​Doğada sadece 14 gün yetişiyor.

"​Altınlarla paraları poşete koyup verdim."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.