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Şampiyon kupasına kavuştu

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasına dün akşam saat 19.03’te Vodafone Park’ta gerçekleştirilen görkemli bir törenle kavuştu. Siyah-beyazlılar stada tekneyle geldi. Futbolculara Boğaz’da pek çok tekne de eşlik etti. Kutlama törenine sanatçılar da şarkılarıyla renk kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şampiyon kupasına kavuştu
Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu.

Süper Lig’in 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı. Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı. Şampiyonluk kupası özel organizasyonla stada ulaştırıldı. Beşiktaş’ın 1956-1957 sezonundan itibaren ligde kazandığı 16 şampiyonlukları dev ekranda yansıtıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, kupa törenini saha içinde bekledi. Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Hayko Cepkin, Murat Boz ve Mustafa Sandal’ın mini konser verdiği tören sırasında Beşiktaş’ın efsane isimlerinden malzemeci Süreyya Soner sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı.

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SAHNEYE TEK TEK GELDİLER

  • Seremoni öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticilerin ardından teknik heyet ve futbolcular tek tek isimleri anons edilerek sahneye davet edildi. Futbolcular belirledikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı. Siyah-beyazlı taraftarlar, en büyük desteği Beşiktaş’ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Sergen Yalçın ile yardımcıları Murat Şahin ile Ozan Köprülü’ye verdi. Sergen Yalçın’ın isminin anons edilmesi sırasında taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı.

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ÖZDEMİR’E TRİBÜNDEN TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de siyah-beyazlı takımın kupasını vermek için sahneye geldi. Tribünde yer alan taraftarlar, Özdemir’e tepki gösterdi. Başkan Özdemir, Ahmet Nur Çebi’nin konuşma yapması isteğini geri çevirdi. Özdemir, şampiyonluk kupasını Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson ile Necip Uysal’a verdi. İki oyuncu takım arkadaşlarının da kendilerine katılmasının ardından kupayı kaldırdı. Yöneticiler, teknik heyet, oyuncular ve aileleri sahnede büyük bir coşku yaşadı. Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonunda şampiyonluğa ulaşan Beşaktaş Vodafone Kadın Takımı da aldığı kupayla törende yer aldı. Tören toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

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