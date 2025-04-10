Şampiyon pilot Toprak Razgatlıoğlu tekrar podyumda: Üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyorum

WorldSBK Şampiyonası'nı daha önce iki kez kazanan Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, bu kez 2025 sezonunda üçüncü yarışına çıkıyor. Şampiyon pilot, 11-13 Nisan tarihleri arasında Hollanda'daki TT Circuit Assen'de piste çıkacak.
SUPERBİKE 2025, 12 FARKLI PİSTTE 36 YARIŞTAN OLUŞACAK
Toprak'ın yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası, bu yıl 12 farklı pistte toplamda 36 yarıştan oluşacak. 1 superpole ve 2 ana yarış olmak üzere hafta sonları toplamda 3 yarış düzenlenecek. Şubat ayında Avustralya'daki Philip Island pistinde başlayan şampiyona, 11-13 Nisan tarihleri arasında Hollanda'da devam edecek ve Ekim ayında İspanya'daki Jerez pistinde son bulacak.
TOPRAK, MOTORSPORLARI TARİHİNE GEÇTİ
Toprak Razgatlıoğlu'nun başarı yolculuğu, 2015 yılında Türkiye Superbike Şampiyonası'nda kazandığı zaferlerle başladı. Kendini sürekli geliştirip tecrübe kazanan başarılı pilot, 2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'na adım attı.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansıyla adından oldukça söz ettiren Toprak, 2021 ve 2024 sezonlarını şampiyonlukla taçlandırarak Türk motor sporları tarihine geçti. Toprak, bu zaferiyle Türkiye'nin uluslararası motosiklet yarışlarında kazandığı en prestijli şampiyonluklardan birini elde etti.