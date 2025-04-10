Şampiyon pilot Toprak Razgatlıoğlu tekrar podyumda: Üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyorum

“Portekiz'de podyumlarla dolu mükemmel bir hafta geçirdik. Milli marşımızı Portekiz'de dinlettirmek gurur vericiydi. Geçtiğimiz yarış gibi Hollanda'da da yarışları kazanıp bir seri oluşturmak istiyoruz. Şampiyona liderliğine çok yakınım. Araçla bir bütün haline gelerek mükemmel işlere imza atmak istiyorum. Sezon sonunda üçüncü kez şampiyon olmayı hedefliyorum”