Şampiyon Play-off ile belirlenebilir mi?

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen depremin ardından Gazintep FK ile Hatayspor ligden çekilme kararı aldı. Bu durumun ardından Süper Lig 17 takım ile devam edecek. Ligin devamı ile ilgili ise tartışmalar sürüyor.

Şampiyonluk grubu oluşturabilir mi?

Süper Lig'in devamında şampiyonluk Play-off grubu ile küme düşme grubu oluşturulup devam etmesi de ligin kalanı için gelen fikirler arasında. Gaziantep FK ile Hatayspor'un çekilmesi ile Süper Lig'den iki takım bir alt lige düşecek. Bu iki takımın belirlenmesi için ilk altı takımın dışında kalan 11 takımın küme düşme grubu oluşturması fikri öne çıkarken, diğer altı takımın aralarında şampiyonluk Play-off maçları oynamasının gündemde olduğu iddia ediliyor.

Daha önce oynanmıştı

Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda Play-off oynanmıştı. O sezon ligi ilk dört sıra bitiren takımlar şampiyonluk grubunda yer alırken 5 ile 8. sırada yer alan takımlar Avrupa Ligi için Play-off oynamıştı.

Avrupa'da da örnekleri var

Avrupa'da İskoçya Premiership ile Yunanistan Ligi'nde bu sistem uygulanıyor. Ayrıca Belçika Ligi'nde ise ilk dört takım şampiyonluk grubunda, 5 ile 8. takımlar ise Avrupa Ligi Play-off grubunda yer alıyor. Küme düşme için ayrı bir grup oluşturulmuyor, küme düşen ekipler normal sezon içerisinde belirleniyor.











