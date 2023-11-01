Cumhuriyet’in 100. Yılı anısına Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 16 takımın şampiyonluk için mücadele ettiği Türkiye Yüzyılı Ulusal Basın Turnuvası, zorlu geçen mücadelelerin sonucunda Yeni Şafak, finalde İHH Medya'yı 4-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.





Şampiyon Yeni Şafak





Final müsabakasını Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile beraber takip etti.





16 takım, 4’erli gruplarda mücadele etti

A grubunda yer alan Yeni Şafak grup karşılaşmalarında TV 100'ü (4-0), Haber Global'i (9-0) ve Cumhuriyet Gazete'sini (5-1) mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Kanal7'yi (6-3), yarı finalde Tvnet'i (3-0) mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde İHH Medya'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.





Yeni Şafak, turnuva boyunca kalesinde 5 gol yiyerek en az gol yiyen takım unvanın sahip oldu.

Kupa ve madalyaları takdim edildi

Turnuvada 1'inci, 2’inci ve 3’üncü olan takımlara kupa, madalya ve hediye çekleri takdim edildi. Şampiyon Yeni Şafak'ın madalya ve kupasını Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir takdim etti.





Futbol turnuvasına katılımlarından dolayı teşekkür eden Özdemir, "Yeni Şafak takımımızı tebrik ediyoruz. Yine finale kadar gelip mücadeleye ortak olan İHH Medya ekibini de kutluyorum. İnşallah seneye daha güzel günlerde aile ve çocukların katılımıyla güzle bir program icra ederiz. Tüm medya mensubu kardeşlerime teşekkür ederim. Bağcılar sizin eviniz her zaman ağırlamaktan da büyük mutluluk duyacağız” dedi.





Şampiyon Yeni Şafak





“Filistin özgür olana dek” yazılı pankart açtılar

40 gün süren ve çekişmeli anlara sahne olan turnuva dün akşam oynanan final maçıyla kapanış yaptı. Final maçında Yenişafak ile İHH Medya takımları karşı karşıya geldi. Sahaya çıkan medya mensupları, maç başlamadan önce İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek vermek için “Filistin özgür olana dek” yazılı pankart açtı.















