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Şampiyon yine Yeni Şafak

Şampiyon yine Yeni Şafak

Selman Ağrıkan
09:5331/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yeni Şafak, şampiyonluk kupasını Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal'ın elinden aldı.
Yeni Şafak, şampiyonluk kupasını Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal'ın elinden aldı.

Bağcılar Belediyesi'nin saha sponsorluğunda gerçekleştirilen Basın Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Geçen sezonun kazananı Yeni Şafak, bu yıl da kupaya uzanan taraf oldu.

Mahmutbey Stadyumu'nda düzenlenen ve 24 medya biriminin yer aldığı organizasyon büyük heyecana sahne oldu. Final mücadelesi Yeni Şafak ile Turkuvaz Medya arasında oynandı. Maçı başından sonuna kadar domine eden Yeni Şafak ekibi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak geçen sezonki gibi yine kupayı kazanan taraf oldu. Maçtaki gol perdesini Furkan Göker açarken, Cengiz Gönültaş da iki kez fileleri havalandırarak finalin kahramanı oldu.


Grup aşamasından namağlup lider çıkan Yeni Şafak, çeyrek finalde TürkMedya’yı 8-2, yarı finalde de NTV’yi 6-1 mağlup etmişti.


Kalesini Ömer Faruk Temür'ün koruduğu ve Ahmet Pekdaş, Furkan Kılıç ve Ensar Esmer'den oluşan savunma hattıyla şampiyonluğa ulaşan Yeni Şafak, turnuvanın en az gol yiyen takımı oldu. Yeni Şafak'ın hücum hattını oluşturan Furkan Göker, Tacettin Tapar ve Muhammed Furkan Uğurlu'nun etkili performansları da kazanılan şampiyonlukta önemli yer tuttu.

Hücum oyuncusu olan Emre Aşıkkutlu'nun turnuvadaki bir maçlık kaleci performansı da dikkati çekti. Bir başka hücum oyuncusu olan Hazar Çelik ise sakatlığı nedeniyle maçlarda fazla süre alamadı.


Altın Ayakkabı Furkan Göker'in

Turnuvaya Yeni Şafak takımının kaptanı Furkan Göker damga vurdu. Toplamda attığı 12 golle gol kralı olan Göker, Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.



Yeni Şafak takımı, final maçının ardından şampiyonluk kupasını Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal'ın elinden aldı.



Ersin Çelik'ten 'ekip' vurgusu

Kupa töreninde konuşan Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, takımın başarısının uzun yıllar birlikte çalışan ekip olmalarından kaynaklandığını söyledi. Takım ruhuna vurgu yapan Çelik, "Bu arkadaşlar medyada da çok başarılılar. Türkiye'nin en etkin sitesini ve sosyal medyasını yönetiyorlar. Çok uzun zamandır bir arada çalışmanın sonucudur bu şampiyonluk. Hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

#Basın Turnuvası
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