Şampiyon yine Yeni Şafak

Mahmutbey Stadyumu'nda düzenlenen ve 24 medya biriminin yer aldığı organizasyon büyük heyecana sahne oldu. Final mücadelesi Yeni Şafak ile Turkuvaz Medya arasında oynandı. Maçı başından sonuna kadar domine eden Yeni Şafak ekibi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak geçen sezonki gibi yine kupayı kazanan taraf oldu. Maçtaki gol perdesini Furkan Göker açarken, Cengiz Gönültaş da iki kez fileleri havalandırarak finalin kahramanı oldu.





Grup aşamasından namağlup lider çıkan Yeni Şafak, çeyrek finalde TürkMedya’yı 8-2, yarı finalde de NTV’yi 6-1 mağlup etmişti.





Kalesini Ömer Faruk Temür'ün koruduğu ve Ahmet Pekdaş, Furkan Kılıç ve Ensar Esmer'den oluşan savunma hattıyla şampiyonluğa ulaşan Yeni Şafak, turnuvanın en az gol yiyen takımı oldu. Yeni Şafak'ın hücum hattını oluşturan Furkan Göker, Tacettin Tapar ve Muhammed Furkan Uğurlu'nun etkili performansları da kazanılan şampiyonlukta önemli yer tuttu.

Hücum oyuncusu olan Emre Aşıkkutlu'nun turnuvadaki bir maçlık kaleci performansı da dikkati çekti. Bir başka hücum oyuncusu olan Hazar Çelik ise sakatlığı nedeniyle maçlarda fazla süre alamadı.





Altın Ayakkabı Furkan Göker'in





Turnuvaya Yeni Şafak takımının kaptanı Furkan Göker damga vurdu. Toplamda attığı 12 golle gol kralı olan Göker, Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu.









Yeni Şafak takımı, final maçının ardından şampiyonluk kupasını Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Muharrem Erdal'ın elinden aldı.









Ersin Çelik'ten 'ekip' vurgusu



