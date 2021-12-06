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Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta maçları yarın başlayacak.Beşiktaş, son maçında yarın deplasmanda Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak.

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Haber Merkezi AA
Şampiyonlar Ligi fikstür
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları sona eriyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor. Gruplarda üçüncü sırayı alan takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Beşiktaş'ın Avrupa macerası sona eriyor

  • C Grubu'nda son sırada yer alan ve henüz puanı bulunmayan temsilcimiz Beşiktaş, yarın Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Dortmund maçıyla birlikte bu sezon Avrupa'da son maçına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

8 Aralık Çarşamba:

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)


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