Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar son 16'ya kaldı? Sürpriz sonuç

Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar son 16'ya kaldı? Sürpriz sonuç

09:1219/02/2025, Çarşamba
G: 19/02/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Kerem Aktürkoğlu ve arkadaşlarının gol sevinci
Kerem Aktürkoğlu ve arkadaşlarının gol sevinci

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmalarının 4 tanesi oynandı. Alınan sonuçlara göre bu takımlar arasından, son 16'ya kalanlar belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar son 16'ya kaldı?

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de forma giydiği maçta Portekiz ekibi Benfica ile Fransa temsilcisi Monaco karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Portekiz ekibi, son 16 turuna yükselen taraf oldu.


Benfica'nın gollerini 22'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu, 76'ncı dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 84'üncü dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Konuk ekip Monaco'nun gollerini ise 32'nci dakikada Takumi Minamino, 51'inci dakikada Eliesse Ben Seghir ve 81'inci dakikada George Ilenikhena attı. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, 58 dakika sahada kalırken; Orkun Kökçü ise 88 dakika forma giydi.


Bayern Münih son dakikada turladı

Almanya devi Bayern Münih, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği İskoçya temsilcisi Celtic'i konuk etti. 63'üncü dakikada Nikolas-Gerrit Kühn'ün attığı golle 1-0 öne geçen Celtic'e cevap 90+4'üncü dakikada Alphonso Davies'ten geldi. 1-1 sona eren maçın ardından Bayern Münih, adını son 16 turuna yazdıran ekip oldu.


Feyenoord, Milan'ı eledi

İtalyan ekibi Milan, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti. İtalyan ekibi maçın ilk dakikasında Santiago Gimenez'in attığı golle 1-0 öne geçerken, Feyenoord bu gole 73'üncü dakikada Julian Carranza ile yanıt verdi ve maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Milan'a karşı sahasındaki ilk maçı 1-0'lık skorla kazanan Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.


Club Brugge turladı

Gecenin bir diğer maçında İtalya temsilcisi Atalanta ile Belçika ekibi Club Brugge karşı karşıya geldi. Kendi sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanan Club Brugge deplasmanda ise 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu. Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 3 ile 27'nci dakikada Chemsdine Talbi ve 45 3'üncü dakikada Ferran Jutlga attı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 46'ncı dakikada Ademola Lookman'dan geldi.


Gecenin sonuçları şu şekilde:

Milan - Feyenoord: 1-1

Bayern Münih - Celtic: 1-1

Atalanta - Club Brugge: 1-3

Benfica - Monaco: 3-3





#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
#Son 16 Turu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklinin promosyon miktarı değişti: 40 bin lira olacağı iddia edildi: İşte en yüksek emekli maaş promosyonları