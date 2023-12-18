Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşti.
Gruplarını lider bitiren sekiz takım kuraya seri başı olarak katıldı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:
Porto-Arsenal
Paris SG- Real Sociedad
Inter-Atl. Madrid
Napoli-Barcelona
PSV- Borussia Dortmund
Lazio- Bayern Münih
Kopenhag-Manchester City
Leipzig-Real Madrid
Son 16 turunun ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerinde yapılacak.
Devler Ligi'nin finali ise 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.