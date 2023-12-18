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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti. Grup birincilerinin seri başı olarak katıldığı kurada eşleşmeler belli oldu. Son 16 turu eşleşmelerine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz

14:18 - 18/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:20 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşti.


Gruplarını lider bitiren sekiz takım kuraya seri başı olarak katıldı.


Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeleri:

Porto-Arsenal

Paris SG- Real Sociedad

Inter-Atl. Madrid

Napoli-Barcelona

PSV- Borussia Dortmund

Lazio- Bayern Münih

Kopenhag-Manchester City

Leipzig-Real Madrid


Son 16 turunun ilk maçları 13-14 ve 20-21 Şubat tarihleri arasında oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerinde yapılacak.


Devler Ligi'nin finali ise 1 Haziran 2024'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanacak.






#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Son 16 Turu
#Kura çekimi
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