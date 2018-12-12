UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nin en dramatik galibiyeti

Real Madrid'le oynadığı 2 maçta 6 puan alan CSKA Moskova, Viktoria Plzen'e 2 maçta 5 puan kaybettiği için grupta sonuncu oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidemedi.

Haber Merkezi AA
CSKA Moskova, Real Madrid'i deplasmanda 3-0 yendi ancak grupta son sırada yer aldı.

CSKA Moskova, Real Madrid'i deplasmanda 3-0 yendi ancak grupta son sırada yer aldı.

Fotoğraf: JUAN MEDINA / Reuters

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda 6. hafta maçları sona erdi. Son 3 yılın şampiyonu Real Madrid'in lider, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'nın ise ikinci olarak son 16 turuna yükselmeyi garantilediği grubun son karşılaşmaları yapıldı.

Viktoria Plzen, konuk ettiği Roma'yı Kovarik'in 62 ve Chory'nin 72. dakikalardaki golleriyle 2-1 yendi. Roma'nın golünü, 90 dakika sahada kalan Cengiz attı. Cengiz, 68. dakikada sağ kanattan ceza yayına çıkarılan topa yaptığı gelişine vuruşla kaleciyi avladı. CSKA Moskova ise deplasmanda Real Madrid'i Chalov, Schennikov ve Sigurdsson'un kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 7'şer puana ulaşan ekiplerden Viktoria Plzen, ikili averajla CSKA Moskova'yı geçerek UEFA Avrupa Ligi son 32 turuna çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;

  • Viktoria Plzen (Çekya) - Roma (İtalya): 2-1
  • Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-3

Şampiyonlar Ligi'nin en dramatik galibiyeti
Diğer

Şampiyonlar Ligi'nin en dramatik galibiyeti

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile CSK Moskova karşı karşıya geldi. Real Madrid'le oynadığı 2 maçta 6 puan alan CSKA Moskova, Viktoria Plzen'e 2 maçta 5 puan kaybettiği için grupta sonuncu oldu ve UEFA Avrupa Ligi'ne gidemedi.

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