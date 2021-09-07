​Şampiyonlar yurda döndü

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda mücadele eden bir grup milli sporcu, Türkiye’ye döndü. Oyunlarda üst üste 2. kez altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı’nın oyuncuları başkent Ankara’da çiçeklerle karşılandı. Golbol Kadın Milli Takımı Kaptanı Sevda Altunoluk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok zorlu süreçler sonucunda altın madalya hedefini gerçekleştirdiklerini söyledi. “Bunun hayali ile yatıp kalkıyorduk” diyen Sevda, “Teknik ekibimiz, hocalarımız, federasyonumuz ve bakanlığımızın destekleriyle altın madalya kazanmayı bildik. Olimpiyat şampiyonu unvanımızı koruduğumuz için çok mutluyum. Genç arkadaşlarımla Paris 2024’e katılıp altın madalya ile bu başarımızı daha da taçlandıracağız” şeklinde konuştu.

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