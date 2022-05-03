Şampiyonluğun perde arkasındaki iki isim: Orhan Ak ve Egemen Korkmaz

Sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala Antalyaspor maçında alınan 1 puanla şampiyon olan Trabzonspor’da büyük mutluluk yaşanıyor. Ligde tamamlanan 35 haftada sadece iki defa kaybeden bordo mavililerin bu başarısının arkasında şüphesiz Abdullah Avcı ve ekibi bulunuyor. Avcı’nın ekibinde yer alan iki isim ön plana çıkarken hem Egemen Korkmaz hem de Orhan Ak kadro planlaması ve akan oyunun içinde verdikleri geri bildirimlerle Avcı’nın işini kolaylaştırdı.

Egemen Korkmaz ve Orhan Ak

Soğukkanlı duruşuyla öne çıktı

Trabzonspor teknik ekibinde görev yapan Orhan Ak, Abdullah Avcı’yla çalışmaya Başakşehir’de başlamıştı. Hem yurt dışı hem de ligdeki müsabakaları yerinde takip eden Ak, hazırladığı raporlar ve antrenman metodlarıyla oyun planına uygun çalışmalar geliştiriyor. Yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan görüntülerinde oldukça soğukkanlı olduğu görülen 42 yaşındaki antrenöre, teknik direktör Abdullah Avcı çok güveniyor.

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Abdullah Avcı ve Orhan Ak, maç öncesi son kontrolleri gerçekleştiriyor.

Duran toplarda yedek kulübesinden fırlayan isim: Egemen Korkmaz

Trabzonspor’un oynadığı karşılaşmalarda her duran top organizasyonunda yedek kulübesinden çıkarak oyunculara talimatlar veren Egemen Korkmaz dikkat çeken diğer isimlerden biri. Futbolculuğu döneminde oynadığı defans bölgesinde çok başarılı bir grafiği olan Korkmaz’ın, bordo mavili takımda da hem defans hem de duran toplarda verdiği talimatlarla adından söz ettirdi.

Sahaya giren taraftarları görünce bileğini sakatladı

Futbolculuğu döneminde de hırslı yapısıyla bilinen Egemen Korkmaz’la ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Cumartesi günü oynanan Antalyaspor maçında; maçın bittiğini sanarak şampiyonluk kutlaması için sahaya giren taraftarları dışarıya çıkarmak için yoğun çaba sarf eden Korkmaz, sinirini yedek kulübesinden çıkardı. Henüz maç bitmeden sahanın içinin taraftarla dolması sonrası yedek kulübesinin camına yumruk atan Egemen Korkmaz’ın el bileği kesildi. Sağlık ekibin müdahalesi sonrası koluna bandaj yapılan Korkmaz maç sonu bu görüntüyü verdi.

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Bileği kesilen Egemen Korkmaz'ın karşılaşma sonrası çekilen fotoğrafı.