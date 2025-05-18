Şampiyonluk için sahada

Süper Lig’de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde giren Galatasaray, bugün sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alırsa bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk’la üst üste 3. şampiyonluğa koşan sarı-kırmızılı takım, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmak için sahada olacak.
Süper Lig’de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde giren Galatasaray, bugün sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alırsa bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk’la üst üste 3. şampiyonluğunu yaşamak isteyen Aslan, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmak için sahada olacak. Galatasaray, bu sezonun en önemli maçlarından birinde bugün sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızlılar, sahadan 1 puanla dahi ayrılması durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek. Teknik direktör Okan Buruk’la birlikte üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmış olacak. Sarı-kırmızılılar, böylece formasına 5. yıldızı takma hakkını da kazanacak.
EVİNDE YENİLMEZ ARMADA
En son evinde geçen sezonun 37. haftasında F.Bahçe'ye 1-0 yenilen G.Saray, RAMS Park'ta son 16 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray, söz konusu 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Galatasaray, çıktığı son 8 resmi karşılaşmadan da galip ayrıldı. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarıkırmızılılar, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.
EKSİK OYUNCU BULUNMUYOR
Şampiyonluğa bir adım uzaklıkta olan Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Okan Buruk’un, Trabzonspor maçını kazanarak Türkiye Kupası’nı alan kadrodan sadece bir ismi değiştireceği tahmin ediliyor. Buruk, kalede Günay Güvenç yerine Fernando Muslera’ya eldivenleri teslim edecek. Sarı-kırmızılı kulübe 1 puan yetmesine rağmen galibiyet üzerine plan yapılıyor.