Şampiyonluk için sahada

Süper Lig’de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde giren Galatasaray, bugün sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçında 1 puan alırsa bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Okan Buruk’la üst üste 3. şampiyonluğunu yaşamak isteyen Aslan, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmak için sahada olacak. Galatasaray, bu sezonun en önemli maçlarından birinde bugün sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde giren sarı-kırmızlılar, sahadan 1 puanla dahi ayrılması durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek. Teknik direktör Okan Buruk’la birlikte üst üste üçüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşmış olacak. Sarı-kırmızılılar, böylece formasına 5. yıldızı takma hakkını da kazanacak.