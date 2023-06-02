Şampiyonluk kupası çalınmamış

'Kupamız çalındı' paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.
TFF 3. Lig 3. Grubu şampiyon tamamlayarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor Kulübü, tribünde vefat eden Muhammed Eren Yılmaz'ın anısına Galatasaray'a özel maç teklifinde bulundu.
Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, önce şampiyonluk kupasının çalındığına yönelik bir paylaşım yapıldı. Daha sonra ise kupanın çalınmadığı ve Muhammed Eren Yılmaz'ın adını tüm Türkiye'ye duyurmak için böyle bir paylaşımın yapıldığı açıklandı.
Belediyeden yapılan ilk açıklamada, "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin" denildi.
Daha sonra yapılan duyuruda ise, "Şampiyonluğumuza 5 maç kala tribünde tezahürat ederken rahatsızlanarak vefat eden 16 yaşındaki kardeşimiz Muhammed Eren Yılmaz'ın ismini Tüm Türkiye’ye duyurmak ve hatırlatmak için böyle bir paylaşım yaptık. Elbette kupamıza gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi tüm dikkatleri çekmişken koyu bir Galatasaray taraftarı olan Muhammed Eren Yılmaz kardeşimiz anısına Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz. Ne dersiniz Galatasaray?" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Kulübü'nün 68 Aksaray Belediyespor'un bu teklifine ne cevap vereceği merak konusu oldu.