|
Spor

Şampiyonluk kupası çalınmamış

68 Aksaray Belediyespor'un şampiyonluk kupasının çalındığına yönelik paylaşımın bir konuya dikkat çekmek için yapıldığı ortaya çıktı.

10:53 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
'Kupamız çalındı' paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.

'Kupamız çalındı' paylaşımı sosyal medyada gündem olmuştu.

TFF 3. Lig 3. Grubu şampiyon tamamlayarak TFF 2. Lig'e yükselen 68 Aksaray Belediyespor Kulübü, tribünde vefat eden Muhammed Eren Yılmaz'ın anısına Galatasaray'a özel maç teklifinde bulundu.


Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, önce şampiyonluk kupasının çalındığına yönelik bir paylaşım yapıldı. Daha sonra ise kupanın çalınmadığı ve Muhammed Eren Yılmaz'ın adını tüm Türkiye'ye duyurmak için böyle bir paylaşımın yapıldığı açıklandı.


"Kupamız çalındı" paylaşımı

Belediyeden yapılan ilk açıklamada, "Günlerdir belediyemizin girişinde sergilediğimiz, gözümüzden sakındığımız Aksarayspor'umuzun kupası çalınmıştır. Lütfen gören, duyan kim varsa bizlere haber versin" denildi.



"Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz"

Daha sonra yapılan duyuruda ise, "Şampiyonluğumuza 5 maç kala tribünde tezahürat ederken rahatsızlanarak vefat eden 16 yaşındaki kardeşimiz Muhammed Eren Yılmaz'ın ismini Tüm Türkiye’ye duyurmak ve hatırlatmak için böyle bir paylaşım yaptık. Elbette kupamıza gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi tüm dikkatleri çekmişken koyu bir Galatasaray taraftarı olan Muhammed Eren Yılmaz kardeşimiz anısına Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz. Ne dersiniz Galatasaray?" ifadelerine yer verildi.


Galatasaray Kulübü'nün 68 Aksaray Belediyespor'un bu teklifine ne cevap vereceği merak konusu oldu.









#68 Aksaray Belediyespor
#Galatasaray
#Muhammed Eren Yılmaz
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Formula 1’de sıra İspanya Grand Prix’sinde