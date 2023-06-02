Şampiyonluk kupası çalınmamış

Aksaray Belediyesi'nin sosyal medya hesabından, önce şampiyonluk kupasının çalındığına yönelik bir paylaşım yapıldı. Daha sonra ise kupanın çalınmadığı ve Muhammed Eren Yılmaz'ın adını tüm Türkiye'ye duyurmak için böyle bir paylaşımın yapıldığı açıklandı.

Daha sonra yapılan duyuruda ise, "Şampiyonluğumuza 5 maç kala tribünde tezahürat ederken rahatsızlanarak vefat eden 16 yaşındaki kardeşimiz Muhammed Eren Yılmaz'ın ismini Tüm Türkiye’ye duyurmak ve hatırlatmak için böyle bir paylaşım yaptık. Elbette kupamıza gözümüz gibi bakıyoruz. Şimdi tüm dikkatleri çekmişken koyu bir Galatasaray taraftarı olan Muhammed Eren Yılmaz kardeşimiz anısına Galatasaray'a bir dostluk maçı teklif ediyoruz. Ne dersiniz Galatasaray?" ifadelerine yer verildi.