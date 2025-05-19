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Samsun’da 19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

Samsun’da 19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

14:0019/05/2025, Pazartesi
IHA
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Koşuya birçok ilden sporcular katıldı.
Koşuya birçok ilden sporcular katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Samsun’da düzenlenen Uluslararası 19 Mayıs Yarı Maratonu, 215 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Atakum Gençlik Merkezi önünden start alan 21.100 metrelik yarı maraton yine aynı noktada sona erdi. Yarışa Samsun başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Amasya, Trabzon, Ordu, Elazığ, Kırıkkale, Eskişehir, Kütahya, Sinop, Kastamonu, Sakarya ve Almanya’nın Berlin şehrinden gelen 62’si kadın, 153’ü erkek toplam 215 sporcu katıldı.


Yarı Maraton sonuçları şöyle:


Erkekler

1. Bahattin Üney (1 saat 09 dakika 56 saniye)

2. Hasan Turgut (1 saat 14 dakika 07 saniye)

3. Mehmet Körpe (1 saat 15 dakika 31 saniye)


Kadınlar

1. Duygu Turgut Boyar (1 saat 31 dakika)

2. Özge Özaşık (1 saat 31 dakika 15 saniye)

3. Rabia Duran (1 saat 31 dakika 54 saniye)

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