Samsun’da 19 Mayıs Uluslararası Yarı Maratonu koşuldu

Atakum Gençlik Merkezi önünden start alan 21.100 metrelik yarı maraton yine aynı noktada sona erdi. Yarışa Samsun başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Amasya, Trabzon, Ordu, Elazığ, Kırıkkale, Eskişehir, Kütahya, Sinop, Kastamonu, Sakarya ve Almanya’nın Berlin şehrinden gelen 62’si kadın, 153’ü erkek toplam 215 sporcu katıldı.