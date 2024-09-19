Samsunspor 2-0 Başakşehir FK Maç Özeti
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Samsunspor evinde Başakşehir FK’yı konuk etti. Maç ev sahibi Samsunspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 65’ Marius Mouandilmadji ve 72’ Rick Van Drongelen’den geldi. Samsunspor bu sonuçla 9 puana ulaşarak 6. sırada yer aldı. Başakşehir ise ligde ilk yenilgisini alarak 10 puanla 4. sırada yer aldı. Samsunspor - Başakşehir FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Samsunspor,
3. hafta erteleme maçında
ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında 2 gol bulan Samsunspor maçtan 2-0 galip ayrıldı. Galibiyet Goller Marius ve Van Drongelen’den geldi.
- Başakşehir FK maç özeti haberimizde.
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ ÖZETİ
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ ÖZETİ
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ SONUCU
SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
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