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Başakşehir FK ligin ilk yenilgisi Samsun deplasmanında aldı: 2-0 | ÖZET

Başakşehir FK ligin ilk yenilgisi Samsun deplasmanında aldı: 2-0 | ÖZET

09:5319/09/2024, الخميس
G: 19/09/2024, الخميس
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Samsunspor 2-0 Başakşehir FK Maç Özeti
Samsunspor 2-0 Başakşehir FK Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Samsunspor evinde Başakşehir FK’yı konuk etti. Maç ev sahibi Samsunspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 65’ Marius Mouandilmadji ve 72’ Rick Van Drongelen’den geldi. Samsunspor bu sonuçla 9 puana ulaşarak 6. sırada yer aldı. Başakşehir ise ligde ilk yenilgisini alarak 10 puanla 4. sırada yer aldı. Samsunspor - Başakşehir FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Samsunspor,
3. hafta erteleme maçında
ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında 2 gol bulan Samsunspor maçtan 2-0 galip ayrıldı. Galibiyet Goller Marius ve Van Drongelen’den geldi.
- Başakşehir FK maç özeti haberimizde.

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ ÖZETİ

Samsunspor - Başakşehir maç özetini izlemek için

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







#Samsunspor
#Başakşehir FK
#Trendyol Süper Lig

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