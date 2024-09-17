Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig 3. haftasında temsilcilerimizin Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi sebebiyle maçları erteleme kararı almıştı. Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor ligin 3. haftasında maçlarını BAY geçmişti. TFF ertelenen maçların tarihlerini duyurdu. Peki, Süper Lig ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor’un 3. hafta maçları ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.