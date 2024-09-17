Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte detaylar.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla eşleşti?
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla eşleşti?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları 8-9-10 Ekim'de oynanacak. İşte Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri;
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10 dakika önce