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Spor

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.tur heyecanı başlıyor. TFF tarafından 2. tur kura çekimi bugün yapıldı. 2. turda toplam 32 takım mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla eşleşti? Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri...

14:39 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:42 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla eşleşti? İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman, hangi takım hangi takımla eşleşti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları 8-9-10 Ekim'de oynanacak. İşte Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri;




#Ziraat Türkiye Kupası
#2. tur
#kura çekimi
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