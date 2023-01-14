Spor ÖZET | Samsunspor-Altay 2-1
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ÖZET | Samsunspor-Altay: 2-1

1. Lig'in 19. haftasında Samsunspor sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 35'e yükseltti ve lider Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Altay ise 21 puanda kaldı. Samsunspor-Altay maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Samsunspor-Altay 2-1 maç özeti izle: 1. Lig maç özetleri
Samsunsporlu oyuncuların gol sevinçleri

1. Lig’in 19. haftasında Samsunspor sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Alim Öztürk ve 63. dakikada Moryke Fofana kaydetti. Altay'ın tek golünü ise 68. dakikada Salih Sarıkaya attı.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor puanını 35'e yükseltti ve lider Eyüpspor ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Altay ise 21 puanda kaldı.

Samsunspor-Altay maç özeti

  • 3. dakikada Soner’in ortasına iyi yükselen Tanque’nin kafa şutu kaleci Ozan’da kaldı.
  • 9. dakikada soldan Soner’in ceza sahasına doldurduğu topu arka direkte topu önünde bulan Ali Kaan’ın şutu üstten auta gitti.
  • 12. dakikada Altay’lı Eren’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Efe’nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.
  • 24. dakikada Celil’in kullandığı kornerde topu önünde bulan Alim’in şutu filelerle buluştu. 1-0
  • 63. dakikada defansın hatalı pasında topu kapan Fofana, kaleci ve defans oyuncularını da çalımlayarak topu filelere yolladı. 2-0
  • 68. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Salih, kaleci Szumski’nin yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
  • 90+8. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Ahmet Sağat’ın şutu direğe çarpıp, kornere çıktı.

Samsunspor-Altay maç özeti

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