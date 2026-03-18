Samsunspor Avrupa'da 22. kez sahaya çıkacak

Rakip takımın gollerinin kendi hatalarından kaynaklandığını belirten Çakır, "Çok kötü oynamadığımız ama 3-1 kaybettiğimiz bir maç oldu. Samsunspor'un olduğu her yerde umut vardır. Biz o umut ve heyecanla Rayo Vallecano maçına hazırlanıyoruz. Turu geçecek sonucu elde etmek için tüm gayreti göstereceğiz. Oradan iyi sonuçla döneceğimizi düşünüyorum." dedi.

"Afonso Sousa idmanlarına devam ediyor ancak bu karşılaşmada o da olmayacak. Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin maç eksiği var ama mutlaka süre alacaktırlar diye düşünüyorum. Cherif Ndiaye'nin durumu ise maç günü belli olacak. Onun da hafif bir sakatlığı bulunuyor. Her ne olursa olsun kadromuz yeterli. İnşallah elimizdeki oyuncularla iyi bir skor alacağız. Bu yıl Samsunspor tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyoruz Avrupa'da. Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Son 28 günde 9'uncu karşılaşmamıza çıkacağız. Futbolcularımız üzerinde büyük bir yorgunluk var ancak hayalimiz son 8 içine girmek. Bunu gerçekleştirmek için tüm gayreti göstereceğiz."