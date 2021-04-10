Samsunspor-Balıkesirspor maçında tartışma çıkartan 'ofsayt' kararı

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadeleyi Samsunspor 74. dakikada Veli Çetin'in attığı golle 1-0 kazandı ve Süper Lig'e çıkma yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
Gol geçersiz sayıldı
Karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada olay oldu. 5. dakikada yaşanan Balkesirspor atağında Mert Örnek, topu filelerle buluşturdu. Fakat gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
- VAR yok
- VAR'ın olmadığı 1. Lig'de, pozisyonun tekrarı izlendiğinde, ofsayt olmadığı ortaya çıktı. Yaşanan bu olayların ardından sosyal medyada 'VAR'ın kesinlikle TFF 1. Lig'de de olması gerektiği' yorumları yapıldı.
Samsunspor-Balıkesirspor maçında yaşanan pozisyon;
TFF 1. Lig’e neden VAR gelmeli sorusunun cevabı ektedir. pic.twitter.com/BlpcUOgWHL
TFF 1. Lig’e neden VAR gelmeli sorusunun cevabı ektedir. pic.twitter.com/BlpcUOgWHL— Hünkar Mutlu (@hunkarmutlu) April 10, 2021