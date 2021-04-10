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Spor Samsunspor-Balıkesirspor maçında tartışma çıkartan ofsayt kararı
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Samsunspor-Balıkesirspor maçında tartışma çıkartan 'ofsayt' kararı

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor sahasında Balıkesirspor 1-0 mağlup etti. Mücadelenin henüz 5. dakikasında Balıkesirspor'dan Mert Örnek'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, pozisyonun ofsayt olmaması tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsunspor-Balıkesirspor maçında tartışma çıkartan ofsayt kararı
Samsunspor-Balıkesirspor maçında yaşanan pozisyon

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Yılport Samsunspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadeleyi Samsunspor 74. dakikada Veli Çetin'in attığı golle 1-0 kazandı ve Süper Lig'e çıkma yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Gol geçersiz sayıldı

Karşılaşmanın ilk dakikalarında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada olay oldu. 5. dakikada yaşanan Balkesirspor atağında Mert Örnek, topu filelerle buluşturdu. Fakat gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

  • VAR yok
  • VAR'ın olmadığı 1. Lig'de, pozisyonun tekrarı izlendiğinde, ofsayt olmadığı ortaya çıktı. Yaşanan bu olayların ardından sosyal medyada 'VAR'ın kesinlikle TFF 1. Lig'de de olması gerektiği' yorumları yapıldı.

Samsunspor-Balıkesirspor maçında yaşanan pozisyon;

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