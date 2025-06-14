Samsunspor Başkan Vekili Bilen transfer kriterlerini açıkladı

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları ve kamp süreci hakkında özel açıklamalarda bulundu. Takımın Kayseri’de yapacağı ilk etap kampına eksiksiz bir şekilde gitmek istediklerini belirten Bilen, “Başkanımızın liderliğinde, futbol direktörümüz, teknik direktörümüz ve scout ekibimizle birlikte transfer çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Hedefimiz, Kayseri kampına tam kadro olarak gitmek. Sezon başı kamp süreci çok kritik. O dönemde kuracağımız birliktelik, hem lige hem de Avrupa kupalarına hazırlanma açısından büyük önem taşıyor. Mevcut oyuncularımızla birlikte yeni gelecek isimlerin uyum sağlaması için o dönemi verimli geçirmek istiyoruz” diye konuştu.





"Karakterli ve mali yapıya uygun oyuncular alacağız"





Transfer politikalarında belirledikleri prensiplerden taviz vermediklerini vurgulayan Bilen, “Bizim bir bütçemiz, harcama limitimiz ve buna uygun oluşturulmuş bir ücret skalamız var. Başkanımız da bu konuda çok net. Samsunspor olarak oyuncu transferinde asla menajer oyunlarına gelmeden, kendi analizlerimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Formülümüz net. Karakterli olacak, yetenekli olacak ve kulübümüzün mali disiplinine uygun olacak. Bu üç kritere uymayan hiçbir oyuncu için adım atmayız” ifadelerini kullandı.





"Menajerlerin yaydığı asılsız isimler süreci zorlaştırıyor"



