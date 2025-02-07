Samsunspor - Hatayspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta perdesi Samsun'da açılacak. Geçen hafta farklı kaybetmesine rağmen 3. sıradaki yerini koruyan Reeder Samsunspor, düşme hattından çıkmaya çalışan Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Samsunspor - Hatayspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Ntcham, Schindler, Holse, Dimata, Mouandilmadji

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Oğuzhan, Kilama, Calvo, Cemali, Rui Pedro, Massanga, Abdulkadir, Fernandes, Boutobba, Aboubakar

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Hatayspor ile oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Samsunspor, gol atamadığı tek karşılaşmadan puansız ayrıldı (Mart 2024; 0-3).

Samsunspor'a konuk olduğu iki lig maçını da kaybeden Hatayspor, bu iki mağlubiyeti 23 sene arayla aldı (Kasım 2023; 1-2 & Kasım 1980; 0-2).

Ocak 2012'den (0-4 vs Trabzonspor) bu yana Süper Lig'deki en farklı mağlubiyetini geçen hafta alan Samsunspor (0-4 vs İstanbul Başakşehir), bu sezon üst üste iki lig maçından puansız ayrılmadı.

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde Hatayspor'dan (1) daha az maç kazanan tek takım, 20 haftası geriden kalan Çekya Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan Ceske Budejovice.

Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen (6G 2B) ve son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, aynı sezonda üst üste dört iç saha maçı kazandığı son seriyi Şubat-Nisan 2000 arasında yakaladı.

Deplasmanda oynadığı son 16 Süper Lig maçını kazanamayan Hatayspor (5B 11M), bu sezon dış sahada en az puan toplayan takım konumunda (2).

Süper Lig'de bu sezon ilk golü attığı maçlarda en fazla puan kaybeden takım Hatayspor (20; 1G 4B 4M). Şu ana kadar kalesinde ilk golü gördüğü karşılaşmalarda Samsunspor'dan (3G) daha fazla galibiyet çıkaran tek ekip ise Sivasspor (4G).

Bu sezon Süper Lig'de gol katkısı yaptığı bütün maçlardan galibiyetle ayrılan oyuncular arasında Marius Mouandilmadji'den (9G; 7 gol & 4 asist) daha fazla karşılaşmada gole katkı sağlayan tek isim Dries Mertens (10G).

Hatayspor'un Süper Lig'de Samsunspor'a attığı dört golün üçünde Rigoberto Rivas'ın doğrudan katkısı vardı (1 gol & 2 asist).

Hatayspor bu sezon en fazla gole katkı yapan oyuncusu olan Vincent Aboubakar'ın (6 gol & 2 asist) gol attığı ya da asist yaptığı hiçbir Süper Lig maçını kazanamadı (3B 3M).

SAMSUN’DA HOLSE VE MOUANDİLMADJİ GÖZE ÇARPIYOR

Rams Başakşehir deplasmanında 4-0 kaybeden ve bu sezon en farklı yenilgisini alan Thomas Reis'ın öğrencileri, son iki deplasmanda zorlanırken iç sahada daha başarılı performans sergiliyor. Son beş iç saha maçında 4 kez kazanan ve 13 puan toplayan Karadeniz ekibinde 7'şer gol atan Holse ve Mouandilmadji, en etkili oyuncular olarak göze çarpıyor.

40 puan barajına ulaşan Reeder Samsunspor; sezonun ilk yarısında rakibini 3-0 yenerken, geçen sezon evinde 2-1 kazanıp deplasmanda 3-0 kaybetmişti.

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 23. HAFTA FİKSTÜRÜ



















