Samsunspor'a milli ara freni!

Samsunspor milli ara nedeniyle ertelenen maçlardan sonra oynadığı son 3 Süper Lig maçında 7 puan kaybederek sadece 2 puan aldı. Bu maçlar sırasıyla 14 Eylül 'de Konyaspor'a evinde 1-0, 20 Ekim'de Fenerbahçe ile 2-2, 24 Kasım'da Alanyaspor ile 1-1 sonuçlandı.