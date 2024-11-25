Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor'a milli ara freni!

Samsunspor'a milli ara freni!

15:0225/11/2024, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Samsunspor, ligde üçüncü sırada yer alıyor.
Samsunspor, ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'de, transfer yasağına rağmen başarılı bir çıkış yakalayan Samsunspor, milli ara sonrası çıktığı son 3 lig karşılaşmasından sadece 2 puan alabildi.

Samsunspor milli ara nedeniyle ertelenen maçlardan sonra oynadığı son 3 Süper Lig maçında 7 puan kaybederek sadece 2 puan aldı. Bu maçlar sırasıyla 14 Eylül 'de Konyaspor'a evinde 1-0, 20 Ekim'de Fenerbahçe ile 2-2, 24 Kasım'da Alanyaspor ile 1-1 sonuçlandı.


Puan kayıplarına rağmen Süper Lig'de hala 3'ncü sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, 14'ncü haftada kendi sahasında oynayacağı Bodrumspor müsabakasından galip ayrılarak iyi gidişatını devam ettirmek istiyor.


Samsunspor Süper Lig'de 26 puanla 3'ncü sırada yer alırken, maç eksiği ile 29 puanda ve 2'nci sırada yer alan Fenerbahçe ile arasında 3 puan bulunuyor.






#Samsunspor
#Süper Lig
#Karadeniz

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım son dakika kar tatili haberleri