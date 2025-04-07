Samsunspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda minyatür kale ile geniş alanda çift kale maçlar oynandı.