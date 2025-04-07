Samsunspor'da Galatasaray hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda minyatür kale ile geniş alanda çift kale maçlar oynandı.
Samsunspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.