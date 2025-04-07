Samsunspor taraftarlarından Galatasaray maçına yoğun ilgi

Kadın, öğrenci ve engellilere tüm tribünlerde yüzde 20 indirim uygulanırken, indirimli biletlerin mobil uygulamadan ve internet üzerinden alınamaması, sadece bilet satış noktalarından temin edilmesi nedeniyle Meydan AVM'deki bilet satış noktasında kuyruk oluştu. İndirimli bilet almak isteyenlerin yanı sıra uygulamasında sıkıntı yaşayanlar ve Passolig kartı çıkarmak isteyenler de kuyruktaki yerini aldı.

En pahalı bilet 3 bin 500 TL, en ucuzu ise 500 TL

En pahalı bilet 3 bin 500 TL, en ucuzu ise 500 TL

Biletler, VIP ve A Batı Alt Tribünü 3 bin 500 TL, Batı Alt-üst 1 Tribünü 2 bin 500 TL, Batı Alt-Üst 2 Tribünü bin 500 TL, Doğu Alt-Üst Tribünü bin 200 TL, Kale Arkası 500 TL ve Misafir Tribünü ise 650 TL'den satışa sunuldu. İlk gün itibarıyla satışa çıkarılan 33 bin küsur biletten 20 bine yakınının tükendiği belirtildi.