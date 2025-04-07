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Galatasaray Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

14:297/04/2025, Pazartesi
IHA
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Antrenmanda kazanan takım böyle poz verdi.
Antrenmanda kazanan takım böyle poz verdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.


Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.




#Galatasaray
#Samsunspor
#Trendyol 1. Lig

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