Galatasaray Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmalarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.