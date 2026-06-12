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Samsunspor'dan golcü takviyesi

Samsunspor'dan golcü takviyesi

18:0212/06/2026, Cuma
AA
DHA
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Fatih Kaya, Samsunspor forması ile objektiflere poz verdi.
Fatih Kaya, Samsunspor forması ile objektiflere poz verdi.

Samsunspor, Almanya 3. Lig takımı SV Wehen Wiesbaden’de forma giyen santrfor Fatih Kaya'yı renklerine bağladı.

Samsunspor, Fatih Kaya'yı transfer etti. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, genç oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Futbolcunun kariyeri hakkında bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:


"Futbol kariyerine Almanya’da başlayan Fatih Kaya, TSV Klein-Linden, VfB Gießen ve Mainz 05 altyapılarında forma giydikten sonra FC Ingolstadt’a transfer oldu. Profesyonel kariyerindeki yükselişini FC Ingolstadt formasıyla gerçekleştiren başarılı oyuncu, ardından Belçika ekibi VV St. Truiden ve Almanya temsilcisi SV Wehen Wiesbaden'de görev yaptı. Geride kalan sezonda SV Wehen Wiesbaden formasıyla 41 resmi karşılaşmada 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Fatih Kaya, takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu."




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