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Samsunspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

Samsunspor'un olağanüstü genel kurul toplantısı ertelendi

16:5012/04/2025, Cumartesi
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Samsunspor
Samsunspor

Samsunspor Kulübü'nün bugün gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelendi.

Samsunspor Kulübü'nde bugün planlanan olağanüstü genel kurul toplantısı, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Ömer Halisdemir Salonu'nda saat 14.30'da yapılması planlanan seçimsiz olağanüstü genel kurul, kulüp tüzüğü gereği aranan salt çoğunluk sağlanamadı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulüp tüzüğümüzün ilgili maddeleri doğrultusunda, çoğunluk şartı aranmaksızın ertelenen genel kurul toplantısı, 2 Mayıs Cuma günü, yine aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.


Genel kurul toplantısı, ikinci oturumda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.






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