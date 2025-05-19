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Samsunspor'un üçüncülük inadı sürüyor

Samsunspor'un üçüncülük inadı sürüyor

12:0319/05/2025, Pazartesi
AA
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Trendyol Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Samsunsporlu futbolcular galibiyet sevinci yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Samsunsporlu futbolcular galibiyet sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken Avrupa kupalarına katılma hasretini 27 yıl sonra bitiren Reeder Samsunspor'un 3'üncülük inadı ise sürüyor.

Alman teknik direktör Thomas Reis önderliğinde başarılı sezon geçiren Reeder Samsunspor, transfer yasağına rağmen Süper Lig'in bitimine son 2 hafta kala 60 puan toplayarak Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Sezonda 24 hafta ilk 3'te kalmayı başaran performansıyla Avrupa vizesini 27 yıl sonra yeniden alan Karadeniz ekibinin ligde Beşiktaş ile üçüncülük yarışı devam ediyor.


Geçen hafta 4. sıraya gerileyen Samsunspor, Beşiktaş'ın Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı haftada Net Global Sivaspor'u 1-0'lık skorla geçerek yeniden üçüncü sıraya yükseldi.


Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Samsunspor, daha önce Balkan Kupası ve UEFA Intertoto Kupası’nda mücadele etti. Avrupa'da son maçını 1998 yılında Alman ekibi Werder Bremen’e karşı oynayan kırmızı-beyazlılar, karşılaşmayı 3-0 kaybetti.


60. yılında 60 puana ilk kez ulaştı


Samsunspor, Süper Lig tarihinde en başarılı sezonlarından birine imza attı. Kırmızı-beyazlı takım 60 yıllık tarihinde ilk kez ligde 60 puan barajına ulaştı.



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