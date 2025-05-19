Samsunspor'un üçüncülük inadı sürüyor

Alman teknik direktör Thomas Reis önderliğinde başarılı sezon geçiren Reeder Samsunspor, transfer yasağına rağmen Süper Lig'in bitimine son 2 hafta kala 60 puan toplayarak Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. Sezonda 24 hafta ilk 3'te kalmayı başaran performansıyla Avrupa vizesini 27 yıl sonra yeniden alan Karadeniz ekibinin ligde Beşiktaş ile üçüncülük yarışı devam ediyor.

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Samsunspor, daha önce Balkan Kupası ve UEFA Intertoto Kupası’nda mücadele etti. Avrupa'da son maçını 1998 yılında Alman ekibi Werder Bremen’e karşı oynayan kırmızı-beyazlılar, karşılaşmayı 3-0 kaybetti.