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Spor

Şanlıurfaspor 1. lige yükseldi taraftarlar sokaklarda tur attı

Şanlıurfaspor’un TFF 2. Lig Play-off final maçında Bucaspor 1928’i 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükselmesi kentte büyük coşkuya neden oldu.

22:12 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şanlıurfasporlular 1. lige yükselme sevinçlerini sokaklarda yaşadı.

Şanlıurfasporlular 1. lige yükselme sevinçlerini sokaklarda yaşadı.

TFF 2. Lig Play-off final maçında Şanlıurfaspor’un Konya’da oynanan final karşılaşmasında Bucaspor 1928’i 3-0 yenerek Spor Toto 1. Lig’e yükselmesi kentte büyük coşkuya neden oldu. Maçı Topçu Meydanı’nda kurulan dev ekranda izleyen taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte havai fişekler fişekler eşliğinde büyük sevinç yaşadı.

Şanlıurfalılar yıllar sonra 1. Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, şehir turu attı. Bazı taraftarlar ise davul-zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

6 yıl sonra gelen zafer

2017 yılında küme düşerek 1. Lig’e veda eden Şanlıurfaspor, 6 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig’e yükseldi. Kentin cadde, sokak ve meydanlarında kutlamalar geç saatlere kadar devam etti.



#Şanlıurfaspor
#1. lig
#Bucaspor
36 dakika önce
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