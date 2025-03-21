Şanlıurfaspor teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve değerli ekibine kulübümüze kattıkları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.