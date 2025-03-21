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Şanlıurfaspor teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı

Şanlıurfaspor teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı

13:2721/03/2025, Cuma
AA
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Kemal Kılıç, Şanlıurfaspor'da 0.70 maç başı puan ortalaması yakaladı.
Kemal Kılıç, Şanlıurfaspor'da 0.70 maç başı puan ortalaması yakaladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktör Kemal Kılıç dönemi sona erdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırdı.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve değerli ekibine kulübümüze kattıkları için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.




#Kemal Kılıç
#Teknik direktör
#Şanlıurfaspor

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