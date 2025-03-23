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Şanlıurfaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu

Şanlıurfaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu

10:3523/03/2025, Pazar
AA
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Cihat Arslan
Cihat Arslan

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önce de kulübümüzde görev alan ve önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



#Cihat Arslan
#Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
#Teknik direktör

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