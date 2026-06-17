Saracchi 5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüş yolunda

Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Marcelo Saracchi için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Türkiye'ye dönmeye hazırlanan başarılı sol bekle temaslar hızlanırken, anlaşmanın kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Süper Lig'e yükselerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Çorum FK, transferde dikkat çeken bir isme yöneldi. Kırmızı-siyahlıların, bir dönem Galatasaray forması da giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi gündemine aldığı öğrenildi.
29 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan Çorum FK'nın, transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor. Anlaşmanın sağlanması halinde Saracchi, yaklaşık beş yıl sonra yeniden Türkiye'de forma giyecek.
Geçtiğimiz sezonu Celtic'te kiralık olarak geçiren deneyimli sol bek, İskoç ekibinde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Saracchi, sezon boyunca 823 dakika sahada kalırken 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.