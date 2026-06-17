Saracchi 5 yıl sonra Süper Lig'e geri dönüş yolunda

Süper Lig'e yükselerek yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Çorum FK, transferde dikkat çeken bir isme yöneldi. Kırmızı-siyahlıların, bir dönem Galatasaray forması da giyen Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi gündemine aldığı öğrenildi.