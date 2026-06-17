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Galatasaray'a gelecek mi? Okan Buruk'tan Jhon Duran kararı

Galatasaray'a gelecek mi? Okan Buruk'tan Jhon Duran kararı

09:5517/06/2026, Çarşamba
G: 17/06/2026, Çarşamba
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Zenit'ten ayrılan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Duran'ın adı Galatasaray'la anılıyordu. Teknik direktör Okan Buruk'tan Kolombiyalı golcü ile ilgili karar çıktı.

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Jhon Duran'ın kiralık olarak forma giydiği Rus ekibi Zenit'ten ayrıldığı açıklandı.

Bonservisi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da bulunan Kolombiyalı santrfor, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de oynamıştı.

Sarı-kırmızılılar daha önce oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş, teknik direktör Okan Buruk da transfere olumlu yaklaşmıştı.

22 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağlanırken Duran'ın maaşında indirime sıcak baktığı ve 1 yıl kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi. Genç oyuncu, Zenit'te 2 gol kaydetti.

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