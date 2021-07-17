Sarri'den dikkati çeken Vedat Muriqi çıkışı: "Seni kovarım"

İtalyan ekibi Lazio'nun antrenmanında teknik direktör Sarri ile bir taraftar arasında dikkati çeken bir diyalog yaşandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, idmanı kenardan takip eden bir taraftarın Vedat Muriqi'ye laf atmasına sinirlendi.
Taraftarın yanına gelen Sarri, "Eğer Muriqi hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim" ifadelerini kullandı.
Sarri'nin oyuncusuna sahip çıkıp taraftarı fırçaladığı anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
- Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi Lazio'da beklentileri karşılayamamıştı.
İşte Maurizio Sarri'nin taraftarı fırçaladığı o anlar;
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri antrenmanı izleyen bir seyirciye tepki gösterdi: "Eğer Vedat Muriqi hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim!"pic.twitter.com/o9rcXfw7JA
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri antrenmanı izleyen bir seyirciye tepki gösterdi: "Eğer Vedat Muriqi hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim!"pic.twitter.com/o9rcXfw7JA— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 17, 2021