Spor Sarriden dikkati çeken Vedat Muriqi çıkışı "Seni kovarım"
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Sarri'den dikkati çeken Vedat Muriqi çıkışı: "Seni kovarım"

Lazio'nun yeni teknik direktörü Maurizio Sarri, Kosovalı golcü Vedat Muriqi'ye laf atan taraftarı sert bir dille uyardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarrinin idmanda Vedat Muriqiyi koruduğu anlar
Maurizio Sarri

İtalyan ekibi Lazio'nun antrenmanında teknik direktör Sarri ile bir taraftar arasında dikkati çeken bir diyalog yaşandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, idmanı kenardan takip eden bir taraftarın Vedat Muriqi'ye laf atmasına sinirlendi.

Taraftarın yanına gelen Sarri, "Eğer Muriqi hakkında bir şey söylediğini duyarsam, seni buradan gönderirim" ifadelerini kullandı.

Sarri'nin oyuncusuna sahip çıkıp taraftarı fırçaladığı anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

  • Fenerbahçe'den transfer edilen Vedat Muriqi Lazio'da beklentileri karşılayamamıştı.

İşte Maurizio Sarri'nin taraftarı fırçaladığı o anlar;

Vedat Muriqi için Sarri bekleniyor
SPOR
Vedat Muriqi için Sarri bekleniyor

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